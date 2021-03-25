Мужчина пострадал при взрыве пакета в Анжеро-Судженске. ФОТО:Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)

Один из жителей Кузбасса получил серьезные травмы посте того, как наступил на некий пакет. Очевидцы сообщают о прогремевшем взрыве и публикуют фотографии с места ЧП.

О случившемся возле гаражей в Анжеро-Судженске очевидцы рассказали в одном из местных пабликов. Камеры запечатлели снег со следами крови, поврежденный автомобиль, а также карету скорой помощи.

«Взрыв пакета около гаража, пострадал сотрудник интернет-компании.Парень жив, дай Бог ему выздоровления», - пишет автор снимков.

Место взрыва. ФОТО: Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)

Осведомленный источник в правоохранительных органах подтвердил информацию о чрезвычайном происшествии и пострадавшем мужчине. В настоящий момент уточняются обстоятельства случившегося. Состояние пострадавшего пока не известно.