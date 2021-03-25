Коронавирус унес жизни двух жительниц Кузбасса Фото: Артем КИЛЬКИН

Еще две жительницы Кузбасса, у которых ранее врачи выявили коронавирус, умерли. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

По данным штаба, на утро 25 марта число умерших достигло 603 человек.

- У женщины 1938 года рождения из Кемерове и развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове, - сообщает оперштаб. - У женщины 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Она проживала в Тяжинском районе.

Отметим, что за сутки в Кузбассе выявили 47 новых случаев заболевания, и теперь общее число заболевших с начала пандемии оставляет 33 011 человек. кроме того, 32 090 человек вылечились от вируса, 46 из них – за минувшие сутки.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 318 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1333 человека.