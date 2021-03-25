В Кузбассе из больницы без вести пропал пациент
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Кузбассе из одной из больниц без вести пропал пациент. Родственники мужчины обратились за помощью к правоохранителям.
В Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны, находясь на патрулировании, обратил внимание на подозрительного прохожего на улице Швецова. Мужчину остановили для проверки личности, в ходе которой выяснилось, что подозрительный прохожий - это 42-летний житель города Белово, находящийся в розыске как без вести пропавший.
- По предварительной информации, мужчина находился на излечении в городской больнице, которую он покинул несколькими днями ранее. С этого времени беловчанин утратил связь с родственниками, которые обратились за помощью к правоохранителям, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.
Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина инициаторам розыска.