В Кузбассе из больницы без вести пропал пациент Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе из одной из больниц без вести пропал пациент. Родственники мужчины обратились за помощью к правоохранителям.

В Ленинске-Кузнецком экипаж Росгвардии вневедомственной охраны, находясь на патрулировании, обратил внимание на подозрительного прохожего на улице Швецова. Мужчину остановили для проверки личности, в ходе которой выяснилось, что подозрительный прохожий - это 42-летний житель города Белово, находящийся в розыске как без вести пропавший.

- По предварительной информации, мужчина находился на излечении в городской больнице, которую он покинул несколькими днями ранее. С этого времени беловчанин утратил связь с родственниками, которые обратились за помощью к правоохранителям, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Для дальнейшего разбирательства росгвардейцы передали горожанина инициаторам розыска.