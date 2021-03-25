Названы кузбасские города с новыми заболевшими коронавирусом Фото: Алена МАРТЫНОВА

Штаб по охране здоровья населения Кузбасса сообщает о 47 новых случаях заболевания коронавирусом. Согласно данным сводки, 11 из заболевших - кемеровчане.

Сразу у 11 жителей областного центра за минувшие сутки врачи выявили коронавирус. В Новокузнецке чуть меньше заболевших - шесть человек. Еще пять человек заболели ковидом в Юрге.

По три новых заболевших - в Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Междуреченске и Прокопьевске.

По два заболевших - в Анжеро-Судженске, Мариинском МР и Промышленновском МО.

По одному человеку заболели коронавирусом в Березовском, Осинниках, Гурьевском МО и Таштагольском МР.

Напомним, с начала пандемии в регионе выявлено 33 011 заболевших. Вместе с этим 32 090 человек уже вылечились от коронавируса, за минувшие сутки выписались 46.

Выросло и число смертей: за сутки скончались две пациентки с коронавирусом. Общее число умерших выросло до 603 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 318 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1333 человека.