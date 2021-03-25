В магазинах Кузбасса обнаружили продукцию с ДНК вируса африканской чумы свиней Фото: Алексей БУЛАТОВ

В нескольких магазинах Кузбасса была обнаружена продукция, содержащая ДНК вируса африканской чумы свиней. Нарушения в ходе проверки выявили специалисты Россельхознадзора.

В феврале текущего года во время лабораторных исследований специалисты Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области обнаружили геном вируса африканской чумы свиней в пробах от партии мясной продукции «Паштет» и «Паштет печеночный с грибами». Он был произведен в Белгороде и попал в крупную сеть для реализации.

В марте часть опасной партии с помощью системы «Меркурий» была обнаружена в 14 торговых точках, расположенных в Киселевске, Новокузнецке и Осинниках, а также в четырех точках Абакана, Саяногорска и села Подсинее в Республике Хакасия.

- Паштет в общем количестве 77,5 килограмма - это 517 штук, изъят из оборота, помещен на изолированное хранение, после чего направлен на уничтожение - продукт сожжен в соответствии с требованиями действующего законодательства, - сообщили в ведомстве.

В Россельхознадзоре отметили, что вирус АЧС не представляет угрозы для здоровья человека, но опасен для животных за счет острого течения и высокой заразности для поголовья свиней. Лечения и вакцины против вируса африканской чумы свиней не существует.