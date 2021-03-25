Следком назвал взрыв в Анжеро-Судженске покушением на убийство. ФОТО: vk.com, ФОТО:Zello.АвтоКанал: Анжеро - Судженск(дороги)

В Следкоме сообщили подробности взрыва, который прогремел в Анжеро-Судженске. Осколками устройства травмирован 33-летний мужчина.

Было около половины второго часа дня, когда 33-летний житель Анжеро-Судженска подъехал к гаражу на автомобиле. Рядом с воротами он увидел сверток. Так как сверток мешал открыть створки двери, мужчина решил отодвинуть его.

Он толкнул сверток ногой, а тот от толчка взорвался. Очевидцы вызвали скорую помощь, и позже врачи диагностировали осколочные раны головы, груди и других частей тела.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, - сообщает пресс-служба ведомства.

Мужчине оказана необходимая помощь, сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. В рамках расследования уголовного дела будет проведена взрывотехническая экспертиза и экспертиза ДНК. Следователи отрабатывают все возможные версии ЧП, устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.