До +10 градусов и метели обещают на последние выходные марта в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Март вот-вот закончится, а вместе с ним окончательно уйдет зима и придет весна. Какими же будут последние выходные первого месяца весны? Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

В ночь на пятницу, 26 марта, температура воздуха составит -2… -7 градусов, местами - до -12. Днем же потеплеет до -1… +4. Местами пройдет снег и мокрый снег, ожидаются метели. Юго-западный ветер будет переходить на западный, а его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Субботняя ночь будет очень холодной: ожидается до -16 градусов, но лишь в некоторых районах. Преобладающей же температурой будет -3… -8 градусов. День же будет теплее предыдущего: воздух прогреется до 0… +5, местами - до +10. Западный ветер ночью будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а при порывах - до 16. Днем ветер немного стихнет. Местами пройдет небольшой снег, возможны метели. Кстати, согласно народной примете, если в этот день снег будет таять от солнца, то год будет урожайным, а если от дождя, то лето будет засушливым.

Ночь на воскресенье, 28 марта, будет немного теплее предыдущей, а дневная температура останется в тех же пределах. А вот вероятность осадков будет намного выше. Ночью пройдет небольшой снег и мокрый снег, а днем он даже усилится.

Новая рабочая неделя начнется с температуры в -4… -9 градусов, а местами и в -14. Днем в понедельник, 29 марта, ожидается 0… -5. Порывы ветра несколько усилятся и будут достигать 17 метров в секунду. Ночью пройдет снег и мокрый снег, а днем местами возможны метели.