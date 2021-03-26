Прогноз погоды на 26 марта: +4 градуса, мокрый снег и ветер Фото: Алексей ФОКИН

Каким будет день 26 марта в Кузбассе? Синоптики рассказали все о погоде в пятницу.

Согласно данным кемеровского гидрометцентра, в пятницу, 26 марта, в Кузбассе ожидается переменная облачность. В этот день столбики термометров на территории региона будут держаться в пределах -1…+4 градусов. При этом в в Кемерове температура воздуха составит -1…+1 градус.

В течение дня в Кузбассе ожидается переменная облачность, местами может пройти умеренный снег и мокрый снег, есть высокая вероятность метелей, на дорогах – гололедица.

Также синоптики отмечают, что днем в пятницу, 26 марта, будет дуть юго-западный с переходом на западный ветер со скоростью 3-8 метра в секунду, а при порывах – до 14 метров в секунду.