Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе Фото: Александр БОЙКО

В Кузбассе на утро 26 марта скончался еще один пациент с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

- У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания крови. Он проживал в Кемерове, - сообщили подробности в штабе. Число летальных случаев за все время достигло 604.

Также за прошедшие сутки заболевание выявлено еще у 49 человек. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии достигло 33 060. Выздоровели 44 пациента, а за все время - 32 134.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 322 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1383 человека.