49 новых случаев коронавируса зафиксировано в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Кузбассе зафиксировано 49 новых случаев заболевания коронавирусом. Данные опубликованы в официальной сводке на утро 26 марта.

Как сообщили в оперштабе региона, общее число заболевших с начала пандемии достигло 33 060 человек. Также выздоровели 44 пациента, а за все время уже 32 134 человека покинули стационары.

К сожалению, продолжает расти статистика летальных исходов - скончался еще один пациент с ранее подтвержденным заболеванием.

- У мужчины 1947 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания крови. Он проживал в Кемерове, - сообщили подробности в штабе.

Теперь число скончавшихся в регионе достигло 604 человек. Сейчас медицинскую помощь получают 322 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1383 человека.