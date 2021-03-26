Названы территории Кузбасса с новыми случаями коронавируса Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны территории Кузбасса, где выявлены новые случаи коронавируса. Сводку на утро 26 марта опубликовал оперативный штаб региона.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 49 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово - 14, Новокузнецк - восемь, Юрга - шесть, Киселевск и Топкинский муниципальный округ - по три, Белово, Ленинск-Кузнецкий, Прокопьевск, Кемеровский муниципальный округ, Мариинский район - по два, Анжеро-Судженск, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий и Промышленновский муниципальные округа, Тисульский район - по одному.

Таким образом, с начала пандемии в регионе заболели 33 060 человек. Выздоровели 32 134 пациента, в том числе 44 - за минувшие сутки. Также за сутки скончался еще один пациент, которому ранее поставили диагноз, за все время уже 604 человека стали жертвами инфекции.

Сейчас медицинскую помощь получают 322 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1383 человека.