Власти Новокузнецка сообщили о росте цен на ряд продуктов питания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новокузнецкие власти сообщили о росте цен на ряд продуктов питания. В мэрии обсудили итоги двухнедельного мониторинга.

В администрации города прошло совещание, на котором подводились итоги проводимых в течение двух последних месяцев мониторингов цен на отдельные виды продовольственных товаров. В частности, речь идет о 24 товарах, входящих в перечень товаров первой необходимости.

Анализ цен в период с 24 января по 24 марта показал повышение по ряду позиций. Так, повышение цены было зафиксировано на говядину (+1,9 процента), рыбу мороженную (+1,4), масло сливочное (+2,7), масло подсолнечное (+4,5), сахар-песок (+1,5), соль (+1), хлеб пшеничный (+1,4 ), крупу гречневую (+2,7 ). Также традиционно в это время дорожают «сезонные» товары овощной группы: картофель (+29,84), лук (+3,3), морковь (+13,02), капуста рост (+10,9), яблоки (+8,8 ).

Помимо этого, наибольший рост цен произошел на куриное мясо (+9,9) и яйца куриные (+8,8). Начальник отдела контроля цен и смет администрации Новокузнецка Наталья Ширинская уточнила, что в настоящее время по поручению правительства РФ УФАС России проводит проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет обоснованности повышения цен и злоупотребления доминирующим положением.

При этом, на некоторые продукты за два месяца цены снизились, в их числе: молоко (– 0,7 процента), мука пшеничная (– 1,4), рис (– 3,2), пшено (– 3,9), вермишель (– 0,9) . Без изменения осталась цена на свинину (в среднем 266 рублей за килограмм), баранину (435 рублей за килограмм), хлеб ржаной (29,36 рубля за булку).