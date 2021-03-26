Власти Кузбасса рассказали о ходе строительства новой школы на 1000 учеников. Фото: Сергей Цивилев/ vk.com

Власти Кузбасса рассказали о ходе строительства новой школы на 100 учеников. Она будет готова до конца этого года.

«Чтобы наши дети могли получать по-настоящему качественное и востребованное образование, новые школы в Кузбассе стараемся делать многофункциональными и цифровыми. Хороший пример — школа на 1000 учеников, которую сейчас строим в растущем районе Анжеро-Судженска Восточный», - написал в соцсетях губернатор Сергей Цивилев.

Он отметил, что в районе живет много молодых семей, которые пока вынуждены возить детей в школы в других частях города. Сейчас новая школа готова на 43 процента, ее достроят в течение года. Учреждение будет современным, с мультимедийным оборудованием во всех кабинетах, доступом в интернет из любой точки школы, кабинетами робототехники и музыки, мастерскими, тремя спортзалами и стадионом. В школе будут «сильные» инженерно-техническое и медико-биологическое направления — это поможет ученикам определиться с будущей профессией.

«Всего в рамках подготовки к 300-летию Кузбасса в регионе уже построили пять новых школ, до конца года завершим еще девять», - добавил глава региона.