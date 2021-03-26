Шесть человек спасли пожарные при возгорании многоэтажки в Новокузнецке. Фото: МЧС Кузбасса

В Новокузнецке пожарные спасли шестерых человек при возгорании многоэтажки. Пожар произошел в доме на улице Полосухина.

О том, что горит квартира в одной из пятиэтажек, в оперативную службу сообщили жители дома. Незамедлительно к месту вызова были направлены несколько подразделений пожарной охраны.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений, из окна квартиры на первом этаже шел густой дым, в подъезде наблюдалось сильное задымление. Пять жильцов смогли покинуть дом самостоятельно еще до прибытия сотрудников МЧС. При этом двоим из них, которые были в горящей квартире, понадобилась медицинская помощь.

Сразу же после прибытия специалисты в составе звена газодымозащитной службы приступили к разведке. С верхних этажей по лестничным маршам с помощью специальных спасательных устройств были спасены пять человек, ещё одна спасенная из квартиры на первом этаже – женщину вывели на свежий воздух и передали врачам бригады скорой медицинской помощи.

Одновременно обнаружен и ликвидирован источник возгорания. В результате пожара в комнате обгорели мебель, техника и вещи на площади 16 квадратных метров.

- По предварительным данным причина пожара - нарушение правил монтажа электрооборудования, - рассказали в ГУ МЧС России по Кемеровской области. - В ликвидации были задействованы 5 единиц техники и 17 человек.