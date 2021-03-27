39 тысяч кубометров зараженного химикатами грунта обнаружили на территории завода в Кузбассе Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Кузбасса возбудил уголовное дело по факту размещения на территории одного из заводов химически опасного грунта. Его объем оценили в 39 тысяч кубометров.

Следственные органы расследуют уголовное дело по факту нарушения правил обращения с опасными отходами. По их версии, с июля 2015 по декабрь 2016 года на территории цинкового завода Белове в складировался экологически опасный почвогрунт, который относится к производственным отходам предприятия.

-Почвоведческой и экологической экспертизами установлено, что объем экологически опасного грунта составляет более 39 тысяч кубических метров, а в его составе имеются опасные химические вещества, которые в значительной степени превышают предельно допустимые концентрации, сообщили в СУ СК России по Кемеровской области.

Сейчас экспертам предстоит выяснить, кто именно осуществлял рекультивацию опасного грунта в месте, которое не внесено в специальный государственный реестр и не предназначено для хранения опасных веществ. Также будут приниматься меры по ликвидации экологически опасного почвогрунта.

О существующей опасности были уведомлены контролирующие организации для принятия мер. Расследование уголовного дела продолжается.