В Новокузнецке полиция задержала автоугонщика-рецидивиста. Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

В Новокузнецке полицейские задержали угонщика-рецидивиста. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть обратился 26-летний владелец автомобиля ВАЗ-2106 и сообщил о повреждении автомобиля. По словам мужчины, машину он приобрел накануне днем и поставил на парковке у дома. А утром транспортное средство с разбитой форточкой и поврежденным замком зажигания он обнаружил брошенным на выезде со двора.

-В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за аналогичные преступления 30-летний местный житель, - сообщили в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как выяснилось, задержанный пришел в гости к знакомому, жившему в том же доме, что и потерпевший. Он засиделся до 4.00 и только после этого решил вернуться домой. А чтобы не добираться пешком, решил воспользоваться чужим автомобилем и откатил его с парковки. Однако, не сумев завести транспортное средство, скрылся.

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.