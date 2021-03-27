Коронавирус за сутки выявлен в 17 территориях Кузбасса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки, на утро 27 марта, коронавирусная инфекция была выявлена еще в 17 территориях Кузбасса. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

-За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Кемерово – 11, Новокузнецк – шесть, Юрга – пять, Кемеровский муниципальный округ – четыре, Киселевск и Топкинский муниципальный округ – по три, Белово, Прокопьевск и Промышленновский муниципальный округ – по два, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Мыски, Мариинский район, Тисульский, Чебулинский и Юргинский муниципальные округа – по одному.

Таким образом, за время пандемии в регионе заболело 33106 человек, выздоровело 32177 пациентов, в том числе, 43 – за прошедшие сутки. Также за сутки скончалось два человека, а всего с марта прошлого года – 606. медицинскую помощь получают 323 пациента, в стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1579 человек.