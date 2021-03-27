Еще одно аварийное здание снесли в Кемерове. Фото: Илья Середюк/ Instagram

В Кемерове снесли еще одно аварийное здание, которое представляло угрозу для жизни и здоровья людей. О проделанной работе рассказали мэр города Илья Середюк.

«Продолжаем снос аварийных зданий, - написал градоначальник в своем Instagram. - Сейчас в работе - демонтаж расселенного жилого дома по улице Шахтерская,7. Задействована спецтехника Кемеровской службы спасения».

Илья Середюк уточнил, что с начала текущего года указанное аварийное здание – уже четвертое. Уже снесены ветхие жилые дома на улице Трофимова, 43, улице Отрадной, 9 и улице Рылеева,28.