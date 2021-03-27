В Кузбассе консьержка стала жертвой нападения неизвестного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе консьержка стала жертвой нападения неизвестного мужчины. Злоумышленник похитил у доверчивой женщины мобильный телефон.

В дежурную часть отдела полиции в городе Кемерово обратилась 34-летняя местная жительница и рассказала, что неизвестный похитил у нее мобильный телефон стоимостью шесть тысяч рублей. Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции выяснили, что потерпевшая работает консьержкой в одном из многоквартирных домов. Инцидент произошел, когда женщина была на смене. В подъезд зашел незнакомец, которому якобы нужно было встретиться с одним из жильцов, но сообщить о приходе он не мог за неимением телефона. Мужчина попросил гаджет у консьержки под предлогом совершения звонка, но как только мобильник оказался у него в руках, выбежал на улицу и скрылся.

В ходе розыска злоумышленника установили и задержали, им оказался 28-летний наркозависимый ранее судимый горожанин. Полицейские задержали его в одном из реабилитационных центров области, куда он уехал после совершения преступления. Чужой телефон похититель продал, а вырученные деньги потратил.

Сейчас против нападавшего возбуждено уголовное дело. Ему грозит

до четырех лет тюрьмы.