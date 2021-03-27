14-летняя девочка умерла после падения с балкона 16-этажки в Кемерове. Фото: Инцидент Кузбасс/vk.com

В Кемерове 14-летняя девочка умерла после падения с балкона 16-этажного дома. Инцидент произошел в Ленинском районе.

В субботу, 27 марта, очевидцы в социальных сетях сообщили, что с общего балкона многоэтажки по проспекту Комсомольскому, 29 выпала школьница, а также поделились кадрами с места трагедии. Сообщается, что погибшей было 14 лет, а произошедшему предшествовал конфликт девочки с матерью.

Сейчас подробности инцидента выясняют оперативные службы.