Из-за псевдоработника банка кузбассовец лишился 300 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе из-за псевдоработника банка мужчина лишился 300 тысяч рублей. Он стал жертвой популярной мошеннической схемы.

В Анжеро-Судженске в полицию обратился местный житель и сообщил, что неизвестный обнулил его банковскую карту. Как выяснилось, накануне горожанину позвонил некто, представившийся сотрудником банка. Он сообщил, что мошенники будето бы пытаются похитить накопления со счета мужчины. Под предлогом сохранности средств, собеседник убедил егоа перевести все сбережения на банковскую карту, и сообщить ему все реквизиты платежного средства, а также коды доступа, полученные в смс-сообщениях.

-Желая сохранить свои накопления, горожанин выполнил инструкцию неизвестного, после чего с его карты были списаны около 300 тысяч рублей. Осознав, что стал жертвой злоумышленника, потерпевший обратился за помощью в полицию, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сейчас злоумышленника разыскивают правоохранители. Уже известно, что номер, с которого он звонил кузбассовцу, был зарегистрирован в Московской области. Также было возбуждено уголовное дело, мошеннику грозит до шести лет тюрьмы.