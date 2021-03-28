Прогноз погоды на 28 марта 2021 в Кузбассе: дождь, снег и до +10 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали о прогнозе погоды на воскресенье, 28 марта. В Кузбассе ожидается до +10 градусов, а также дождь и мокрый снег.

Согласно предоставленным данным, днем по области ожидется до 0…+5 градусов, а местами температура будет подниматься даже до +10. Будет дуть юго-западный ветер. Днем его скорость составит до 4-9 метров в секунду, в отдельных территориях будут порывы до 14 метров. Днем ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. В отдельных районах туманы, на дорогах гололедица.

В Кемерове температура поднимется до +3…+5 градусов. Юго-западный ветер ночью будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду с порывами до 14 метров. Синоптики прогнозируют переменную облачность и небольшие осадки.