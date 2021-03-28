Новокузнечанин с доской ограбил магазин в Новокузнецке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После ссоры с сожительницей новокузнечанин решил ограбить магазин. Его попытка оказалась почти успешной.

В декабре 2020 года 27-летний новокузнечанин серьезно поссорился со своей сожительницей. После этого он взял деревянную доску, разбил окно магазина и забрался внутрь. Целью мужчины были упаковки с пивом и соками – их горожанин собирался употребить на Новый год.

Мужчина вынес несколько упаковок на улицу и поставил их возле магазина. Он собирался вызвать такси и перевезти добычу домой. Но вместо машины с «шашечками» приехал экипаж частной охранной организации. Именно туда поступило сообщение из продуктового магазина на Ноградской о взломе. В общей сложности сумма ущерба составила 5,5 тысячи рублей.

- В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в Центральный районный суд Новокузнецка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания пять лет лишения свободы.