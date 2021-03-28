73-летняя женщина с коронавирусом умерла в Новокузнецке Фото: Артем КИЛЬКИН

По данным штаба по охране здоровья населения Кузбасса, еще одна жительница региона, у которой ранее выявили коронавирус, умерла.

Теперь, согласно актуальным данным, в регионе зарегистрировано 607 члучаев летального исхода среди пациентов с коронавирусом.

- У женщины 1948 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Анжеро-Судженске, - сообщает оперштаб.

Кроме того, за сутки в регионе тесты на ковид оказались положительными еще у 49 человек. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 33 155 человек. Выросла и положительная статистика: 45 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом выздоровели и покинули больничные стены. Теперь число вылечившихся кузбассовцев составляет 32 222 человека.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 326 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1614 человек.