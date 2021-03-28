Названы территории с новыми заболевшими коронавирусом в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие сутки в Кузбассе изменилось число тех, кто заболел коронавирусом. По числу новых заболевших по-прежнему лидируют три города.

Больше всего новых случаев заболевания выявлено в Кемерове: здесь тесты на ковид оказались положительными у девяти человек. Еще два человека заболели в Кемеровском муниципальном округе. Общее число заболевших – 6538 и 424 человека соответственно.

В Новокузнецке коронавирус подтвердился у семи человек, в Новокузнецком районе – у одного. Общее число заболевших – 6970 и 496 человек соответственно.

В Междуреченске пять новых заболевших. Общее число заболевших -3626 человек.

В Промышленноском и Юргинском муниципальных округах – по три. Общее число заболевших – 319 и 101 человек соответственно.

В Белове также три новых пациентов с ковидом, а в Беловском районе – два. Общее число заболевших – 1826 и 365 человек соответственно.

По два новых заболевших коронавирусом в Анжеро-Судженске, Калтане, Гурьевском МО и Мариинском МР. Общее число заболевших – 1268, 547, 275 и 192 человека соответственно.

По одному человеку заболело COVID-19 в Киселевске и Мысках. Общее число заболевших – 1314 и 919 человек соответственно.

В Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком МО – также по одному новому пациенту. Общее число заболевших – 1355 и 217 человек соответственно.

Кроме того, еще по одному заболевшему выявили в Прокопьевске и Топкинском МО. Общее число заболевших – 1714 и 332 человека соответственно.

Напомним, общее число заболевших достигло 33155 человек. при этом выздоровевших – 32 222 человека, из них 45 – за минувшие сутки. Один пациент скончался, и теперь число случаев летального исхода составляет 607 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 326 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1614 человек.