Два человека погибли в горящем доме в Кузбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тела мужчины и женщины обнаружили пожарные после того, как потушили возгорание в частном доме.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, инцидент произошел ранним утром в селе Красные Орлы Мариинского района. Около пяти часов утра очевидцы увидели, что в одном из частных домов на улице Зеленой начался пожар. Об этом они сообщили в МЧС.

Пожарные в считанные минуты справились с возгорание. а после того, как огонь был потушен, они обнаружили в доме тела двух человек – 52-летней женщины и 59-летнего мужчины.

- Сейчас обстоятельства их гибели предстоит установить правоохранителям. По предварительному заключению экспертов, пожар в доме произошел из-за неосторожного обращения с огнем, - сообщает правоохранительный портал Кузбасса.