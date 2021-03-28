От -11 до +11 градусов ожидается в Кузбассе в последний понедельник марта Фото: Евгения ГУСЕВА

Последний мартовский понедельник будет теплым, хоть и хмурым, а вот ночью местами будет довольно холодно.

В ночь на понедельник, 29 марта, синоптики обещают от -1 до -6 градусов, при этом местами столбики термометров могут опускаться до -11. В Кемерове ожидается от -3 до -5 градусов.

Последний понедельник марта, по прогнозам синоптиков, будет по-весеннему теплым. Так, на территории области температура воздуха будет держаться в пределах одного-шести градусов тепла. При этом в областном центре столбики термометров не поднимутся выше трех градусов тепла, а местами по области будет до +11 градусов.

В понедельник будет облачно, пройдет небольшой снег и мокрый снег. Скорость юго-западного ветра составит 4-9 метров в секунду, при этом днем его порывы могут достигать 14 метров в секунду.

Кстати, если верить народным приметам, снег, выпавший в этот день, быстро растает, но он же предвещает сырое и холодное лето. А южный или юго-западный ветер предвещают скорую оттепель.