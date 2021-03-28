Мужчина в голубой куртке и синих штанах бесследно пропал в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

В Кузбассе разыскивают 32-летнего мужчину. Последнее, что о нем известно, что 16 марта он вышел из дома и пропал.

О поисках Дамира Ахматвалеева сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Согласно данным, которые озвучивают волонтеры, 16 марта около девяти часов вечера мужчина ушел из своего дома в Ленинске-Кузнецком. И с тех пор его никто не видел. Мужчина на связь с родными и близкими не выходит

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения мужчина был одет в голубую куртку, темно-синие брюки, черные ботинки и черную шапку.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы присоединиться к поискам, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефону: 8-800-700-54-52