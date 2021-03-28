Женщину со свертками из фольги арестовали в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одна из жительниц Кузбасса ездила по городам региона и занималась торговлей наркотиками. Ее преступную деятельность пресекли полицейские.

Жительница Ленинска-Кузнецкого отправилась в один из кузбасских городов и приобрела там партию наркотического вещества. Купленное она разделила на восемь частей. Одну из них оставила для себя, а остальные решила продать наркозависимым горожанам.

Однако в этот раз торговля не задалась: в тот момент, когда она передавала очередной сверток из фольги покупателю, ее задержали сотрудники полиции.

- При обследовании жилища задержанной оперативники обнаружили и изъяли фольгированные отрезы, подготовленные для упаковки вещества, а также еще один готовый к продаже сверток с наркотическим средством. Проведенное исследование подтвердило, что это фентанил массой около 0,2 грамма, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

За сбыт запрещенных веществ женщина может лишиться свободы на восемь лет.