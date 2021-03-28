Мужчину на синем автомобиле неделю ищут в Кузбассе. ФОТО: ПСО "Лиза Алерт"

На протяжении практически недели в Кузбассе разыскивают 39-летнего жителя Кемерова.

Как сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» с 24 марта нет никаких известий от 39-летнего жителя микрорайона Кедровка Вадима Ковалевского. В тот день он сей в автомобиль Renault Logan синего цвета и уехал в неизвестном направлении. С тех пор о его судьбе ничего не известно, а сам Вадим Ковалевский не выходит на связь.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светло-русые с сединой, глаза голубые.

В день исчезновения Вадим Ковалевский был одет в черную куртку, синие джинсы, черные ботинки, серую кепку.

Если вам известно местонахождение пропавшего или вы готовы оказать помощь в его поисках, сообщите об этом волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Сделать это можно по телефонам: 9-900-700-54-52 или 112.