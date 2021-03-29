Миллион рублей заплатит кузбассовец за рубку деревьев Фото: Олег УКЛАДОВ

Больше миллиона рублей придется заплатить жителю Кузбасса за то, что он устроил лесоповал. При этом разрешения на рубку деревьев у него не было.

Один из жителей Кузбасса работал на угольном предприятии, и в какой-то момент вместе с двумя коллегами он решил освободить карьер от леса. Для этого они наняли подрядчиков и в течение года давали указания, где и какие деревья валить. Кроме того, кузбассовец отправлял в контролирующие органы отчеты, в которых ни словом не упоминал об уничтоженных деревьях.

- Таким образом, на территории площадью 3,66 гектара были срублены деревья объемом 437 кубических метров с диаметром ствола 16 сантиметров. Протяженность длины леса уничтоженного участка составила 250-300 метров, - сообщает пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Новокузнецкий районный суд Кемеровской области признал гражданина виновным в незаконной рубке и назначил наказание в виде штрафа в размере 1,15 миллиона рублей. А судебные приставы, в свою очередь, ознакомили должника со сроками для добровольного исполнения и мерами принудительного взыскания. После этого задолженность была оплачена в полном объеме.