Мэр Кемерова рассказал о судьбе частного сектора за проспектом Ленина. ФОТО: инстаграм Ильи Середюка

Мэр Кемерова Илья Середюк на своей странице в Инстаграме ответил на вопрос одного из подписчиков, что же будет с частными домами.

Один из горожан задал вопрос главе города, какая судьба ждет дома, которые расположены за проспектом Ленина в областном центре.

«Подскажите, пожалуйста, о заброшенных домах и строениях в районе частного сектора от улицы Соборной до Пионерского бульвара между проспектом Ленина и улицей Сибиряков-Гвардейцев. Ранее планировалась застройка данного района, сейчас планы города изменились?» - спрашивает горожанин.

Этот вопрос был задан под постом о сносе аварийных и заброшенных зданий. И глава города дал развернутый ответ.

- Доброго дня. Указанная вами территория, согласно генеральному плану города, полностью подлежит реновации. Сдерживание темпов освоения либо временная приостановка связаны со сложностью и дороговизной изъятия старого фонда, - отметил Илья Середюк.