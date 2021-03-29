У 50 кузбассовцев за сутки подтвердился коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сразу у 50 жителей кемеровской области за минувшие сутки подтвердился коронавирус – такие данные приводит штаб по охране здоровья населения региона.

На утро 29 марта общее число заболевших коронавирусом достигло 33 205 человек, при этом у 50 из них коронавирус выявили в течение прошедших суток. Вместе с этим в оперштабе сообщили о трех случаях летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Теперь общее число тех, кто не смог одолеть болезнь, достигло 610 человек.

- У женщины 1936 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, заболевания центральной нервной системы. Она проживала в Юргинском районе, - отметили в штабе по охране здоровья населения Кузбасса. - У кемеровчанки 1940 года рождения и жительницы Мариинского района 1953 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы.

Вместе с этим изменилась и положительная статистика: о выздоровлении сразу 41 кузбассовца стало известно на утро 29 марта. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 32 263 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1597 человек.