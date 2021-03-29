Названы территории с новыми заболевшими коронавирусом кузбассовцами на 29 марта

Названы территории с новыми заболевшими коронавирусом кузбассовцами Фото: Мария ЛЕНЦ

Сразу 50 кузбассовцев за минувшие сутки заболели коронавирусом. В каких городах и регионах выявлены новые заболевшие, сообщает оперштаб.

Согласно актуальным данным, больше всего новых заболевших за минувшие сутки в Кемерове - 13 человек. На втором месте - Новокузнецк с 11 случаями заболевания. В Киселевске - пять, в Гурьевском МО - четыре. По три случая - в Белове, Березовском, Междуреченске, Прокопьевске. по одному случаю - в Анжеро-Судженске, Беловском МР, Кемеровском МО, Прокопьевском МО, Тисульском МР.

Кроме того, зафиксировано три случая летального исхода среди пациентов с коронавирусом. Общее число умерших достигло 610 человек.

Вместе с этим на утро 29 марта стало известно о выздоровлении сразу 41 кузбассовца. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 32 263 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 332 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1597 человек.