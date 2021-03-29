Экспериментальный автобусный маршрут запускают в Кузбассе Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Уже на этой неделе открывается новый междугородний автобусный маршрут. Как сообщает ГУ «Кузбасспассажиравтотранс», этот маршрут - экспериментальный.

Новый экспериментальный маршрут начнет работу со 2 апреля и будет действовать всего два месяца. В ГУ «Кузбасспассажиравтотранс»отметили, что он открывается специально для студентов Тайгинского института железнодорожного транспорта. К слову, для студентов полная стоимость проезда будет в два раза ниже, чем для остальных пассажиров. Отметим также, что автобусный маршрут соединит Белово, Кемерово и Тайгу.

Движение автобусов по данному маршруту будет осуществляться:

- по пятницам: из Белова - в 11.20, из Тайги - в 16.55;

- по воскресеньям: из Белова - в 15.30, из Тайги - в 20.05.

Полная стоимость проезда Белово - Тайга - 451 рубль. Для студентов стоимость проезда - 225 рублей.

С кемеровского автовокзала рейсы по данному маршруту будут отправляться:

- по пятницам: до Тайги - в 14.00, до Кемерова - в 18.55.

- по воскресеньям: до Тайги - в 17.35, до Кемерова - в 22.05.

Полная стоимость проезда Кемерово - Тайга - 205 рублей. Для студентов стоимость проезда - 102 рубля.