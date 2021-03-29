Машине фейкового ведомства не дали разъезжать по Кемерову. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Не все машины с наклейками действительно принадлежат к тем или иным ведомствам. Один из кемеровчан ради хорошего настроения обклеил машину цветографическими схемами и надписями – и поплатился за это.

Водитель автомобиля «Шевроле-Нива» решил поднять настроение окружающим и оклеил машину надписями «Шкурнадзор» и цветографической схемой. О приметной машине горожане написали в соцсетях, и вскоре сотрудники ГИБДД остановили ее на одной из улиц Ленинского района. Оказалось, что 23-летний водитель ездил на автомобиле своего умершего отца, при этом машина не была зарегистрирована в установленном порядке и не прошла техосмотр. И это нарушение у сотрудника несуществующего ведомства было не единственным.

Так, у него не было полиса ОСАГО, аптечки, да и прав – тоже: их кемеровчанина лишили за нетрезвое вождение. Зато у водителя имелись два штрафа – на 60 тысяч рублей.

В отношении «шкурнадзорца» составили четыре протокола и выписали административные штрафы на сумму 1,5 тысячи рублей. В будущем ему могут быть назначены штраф в 30 тысяч рублей или арест на 15 суток. Кроме того, кемеровчанину грозит штраф в двукратном размере суммы неоплаченного административного штрафа.