В Кузбассе горнорабочий отделался штрафом за нанесение коллеге тяжелых травм Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе горнорабочий отделался штрафом за причинение своем коллеге тяжелых травм. Инцидент произошел во время производственного процесса.

Суд поставил точку в рассмотрении уголовного дела, возбужденного против 32-летнего бывшего помощника механика участка по проведению горных выработок одного из угольных предприятий Новокузнецкого района.

В сентябре прошлого года мужчина, находясь в горной выработке, проводил работы по замене электродвигателя на комбайне с помощью подъемного механизма. При этом, будучи ответственным за соблюдение мер безопасности, он не ограничил доступ людей в опасную зону. Также использовал в подъемном механизме крюк, не оборудованный предохранительным замком. В результате при подъеме двигатель сорвался с цепи и упал, травмировав проходившего мимо машиниста. Рабочие вывели коллегу на поверхность.

- У потерпевшего диагностировали переломы руки и ноги. Со следствием подозреваемый сотрудничал, в содеянном раскаялся, загладил вину перед потерпевшим, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Суд назначил мужчине штраф в размере 20 тысяч рублей в доход государства.