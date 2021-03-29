В Кузбассе прокуратура заблокировала сайты с пропагандой неформального движения АУЕ Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Кузбассе прокуратура заблокировала сайты с пропагандой неформального молодежного движения АУЕ. Они были выявлены в ходе проверки.

Прокуратурой Ленинского района города Кемерово в ходе проверки исполнения закона в сфере противодействия экстремизму выявлены интернет-страницы, на которых в свободном доступе размещена информация, пропагандирующая неформальное молодежное движение «АУЕ», запрещенное в России.

-Размещенная информация запрещена для распространения, так как негативным образом воздействует на психическое и физическое развитие несовершеннолетних, вызывает интерес у них интерес к субкультуре «АУЕ», - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Кроме того, доступ к указанным страницам способствует совершению правонарушений и преступлений, за совершение которых законодательством РФ предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Прокурор Ленинского района направил в суд иск о признании информации запрещенной к распространению. Тот его удовлетворил и возложил на Роскомнадзор обязанность заблокировать сайты. Решения направлены для исполнения.