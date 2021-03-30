Погода в Кузбассе 30 марта: ветрено и скользко Фото: Иван ВИСЛОВ

Какая погода ждет кузбассовцев 30 марта, рассказали в Кемеровском гидрометцентре.

По данным кузбасских синоптиков, последний вторник марта будет хмурым днем.. средняя температура воздуха по области будет держаться в пределах -2…+3 градусов. При этом синоптики отмечают, что в течение суток в Кузбассе бдет дуть северо-западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. При порывах же ветер может достигать 14 метров в секунду.

Днем пройдет мокрый снег, на дорогах – гололедица.

В Кемерове, согласно прогнозам синоптиков, воздух прогреется до 0…+2 градусов.