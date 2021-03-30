Мужчина с ножом напал на работницу часовни в Кузбассе. ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Покусился на святое 42-летний мужчина в Кемерове. Он пришел в часовню с ножом.

Как оказалось позже ,целью мужчины было вовсе не поякаяние, а грабеж. Будучи нетрезвым, он зашел в часовню и попросил женщину, которая там работала, накормить его. Мужчина уверял, что находится в сложной жизненной ситуации. А потом достал нож и потребовал, чтобы работница часовни отдала ему деньги и ценности.

Добычей налетчика стали деньги в сумме 500 рублей, а также серебряные крест, кольцо и 4 цепочки. Общая сумма причиненного ущерба составила около 3 000 рублей.

После этого он покинул часовню, но далеко ем уйти не удалось. Вскоре в городе был введен вклад «Спираль», и экипаж патрульно-постовой службы задержал подозреваемого по горячим следам. Им оказался ранее неоднократно судимый 42-летний житель Самарской области. У задержанного полицейские изъяли нож, а также часть похищенных украшений и денег. Место нахождения остальных серебряных изделий устанавливается.

- Следователем отдела полиции «Рудничный» УМВД России по городу Кемерово в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о разбое, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Согласно санкциям данной статьи, максимальная мера наказания составляет 10 лет лишения свободы.

На время следствия фигурант заключен под стражу.