Мэр Кемерова сообщил о начале ямочного ремонта Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

В Кемерове в ближайшие дни начнется ямочный ремонт - об этом сообщил глава города, отвечая на вопросы горожан.

Снег растаял, а вместе с ним и дороги - такие сообщения пишут в соцсетях жители Кемерова. Автомобилисты жалуются, что на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Соборной ежедневно водители пробивают колеса.

«Приведите в порядок Сибиряков - Соборная, люди второй день колеса рвут, и всем все равно!» - пишет один из горожан на странице мэра города Ильи Середюка в сети Инстаграм.

Глава Кемерова тут же отреагировал на сообщение и пообещал устранить проблему. Также он отметил, что уже в первые дни апреля начнется ямочный ремонт.

«Знаки выставили. Щебень сыпали несколько раз, не помогает. Колесами вытаскивается за 2-3 часа. Планируем 2 апреля обработать асфальтобетонной литой смесью. С этой ямы и с подобных начнем ямочный ремонт», - написал мэр.