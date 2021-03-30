Винни с иголкой в животе пришлось спасать кемеровским ветеринарам. ФОТО: инстаграм Кузбасской станции по борьбе с болезнями животных.

Чрезвычайное происшествие произошло прямо на глазах жительницы Кемерова. Ее домашний питомец проглотил то, что могло его убить.

Персидскому коту по кличке Винни уже 11 лет, но поиграть он по-прежнему любит. Вот и накануне Винни играл с ниткой, которая была продета в иголку. В какой-то момент он взял и проглотил и нитку, и иголку.

Хозяйка видела, как все это произошло, но не успела предотвратить беду. Теперь ей оставалось лишь мчать в клинику и спасать питомца. За спасение Винни взялись специалисты Кузбасской станции по борьбе с болезнями животных.

- На момент осмотра состояние Винни было без особенностей. Рентгенографией подтвердилось наличие инородного тела, проведена экстренная операция по его извлечению из двенадцатиперстной кишки, - сообщили на станции.

Сейчас котик чувствует себя удовлетворительно, и врачи уверены: он быстро пойдет на поправку.