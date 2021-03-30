Жительница Кузбасса получила смертельную травму на железной дороге Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Беспечное поведение на железной дороге стоило одной из жительниц Кузбасса жизни.

Около семи часов утра во вторник, 30 марта, в дежурную часть Кузбасского ЛУ МВД России поступило сообщение о чрезвычайном происшествии. Здесь 59-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого решила перейти железнодорожные пути. Однако выбрала для этого она далеко не безопасный путь. Женщина вышла на пути в не установленном для этого месте. В это время по путям двигался поезд.

- Машинист грузового состава применил экстренное торможение, однако составу не хватило тормозного пути, чтобы избежать столкновения с человеком. В результате травмы головы горожанка скончалась на месте, - сообщает пресс-служба Управления МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу.

Также сотрудники транспортной полиции напоминают о том, что переходить железнодорожные пути следует только в строго установленных местах по пешеходным мостам, тоннелям или пешеходным настилам, обращая внимание на запрещающие сигналы светофоров.