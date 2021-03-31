В Кузбассе 10-летняя девочка не вернулась домой после школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе домой не вернулась 10-летняя девочка после занятий в школе. Тревогу забили ее родители.

Вечером за помощью к полицейским Анжеро-Судженска обратилась семейная пара, сообщив, что их дочь пропала. Она ушла в школу, но обратно так и не вернулась. Приметы ребенка были переданы всем нарядам Росгвардии, задействованным в системе единой дислокации.

-В ходе поиска экипаж Руслана Сараева и Андрея Воропаева заметил разыскиваемую девочку на одной из улиц. Росгвардейцы обеспечили безопасность ребенку и вызвали к месту сотрудников ПДН, - рассказали в Управлении Росгвардии России по Кемеровской области.

Как выяснилось позже, школьница перепутала автобусы и уехала совсем в другом направлении, а позже и вовсе заблудилась. Стражи правопорядка доставили юную горожанку взволнованным родителям, которые поблагодарили за помощь бдительный экипаж войск правопорядка.