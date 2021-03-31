В Кемерове сообщили о минировании торгового центра. Фото: Инцидент Кузбасс/ vk.com

В Кемерове вечером, 30 марта, появилось сообщение о минировании торгового центра. В этот день там должна была выступать российская певица.

Фотографиями, на которых запечатлен вход в ночной клуб, располагавшийся в торговом центре Променад-3 на проспекте Ленина, поделились в социальных сетях очевидцы. На кадрах вино, что у здания находятся экстренные службы – полиция и пожарные, неподалеку стоят горожане.

- Концерт Доры сегодня в зефире, но кто-то дал информацию, что клуб заминирован. Говорят, что за их тур уже пятый раз минируют, - написал автор фото в соцсетях.