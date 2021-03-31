Кемерово и Новокузнецк сравнялись по числу заболевших коронавирусом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В каких городах и территориях медики выявили новые случаи заболевания коронавирусом? Об этом сообщает оперативный штаб Кузбасса.

Сразу в двух городах отмечено одинаковое число заболевших - по девять человек, это Кемерово и Новокузнецк. Чуть меньше - семь заболевших - выявлено в Междуреченске. Еще три человека заболели в Анжеро-Судженске.

По два заболевших - в Белове, Ленинске-Кузнецком, Кемеровском МО и Промышленновском МО.

По одному - в Калтане, Киселевске, Мысках, Осинниках, Полысаеве, Юрге, Беловском МР, Крапивинском МО, Мариинском МР, Новокузнецком МР, Таштагольском МР, Тисульском МР, Топкинском МО, Тяжинском МО, Юргинском МО.

Всего за сутки 51 кузбассовец заболел коронавирусом, а общее число заболевших с начала пандемии составило 33 309 человек.

Кроме того, два человека, у которых ранее диагностировали коронавирус, скончались. На утро 31 марта число умерших достигло 612 человек.

Зафиксированы и случаи выздоровления: 55 кузбассовцев вылечились, и теперь общее число тех, кто одолел коронавирус, достигло 32 372 человек.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 325 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 1503 человека.