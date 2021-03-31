17-летний подросток бесследно пропал в Кузбассе. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Чрезвычайное происшествие случилось в Кузбассе 30 марта. В Прокопьевске пропал 17-летний подросток.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. ЧП произошло 30 марта в Прокопьевске. В этот день из социально-реабилитационного центра пропал 17-летний Антон Жумабаев. По предварительным данным, он своевольно покинул центр и до настоящего времени не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

В день исчезновения был одет в черную куртку, красные кроссовки, красную толстовку.

Полицейские просят граждан, что-либо знающих о местонахождении несовершеннолетнего, сообщить об этом по телефону в Прокопьевске: (384-6) 61-50-40 либо 02 (102 - с мобильного).

Анонимность гарантируется.