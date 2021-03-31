Свидетели Иеговы попали под суд в Кузбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из жителей Кузбасса, состоявший в запрещенной религиозной организации, попал под суд за экстремистскую деятельность.

37-летний житель Березовского предстал перед судом за участие в деятельности запрещенной религиозной организации.

– Мужчина участвовал на территории г. Березовский в деятельностизапрещенной судом МРО Свидетели Иеговы «Березовский», осознавая, что цель и действие объединения направлено на осуществление экстремистской деятельности. Мужчина занимался агитационными выступлениями перед собравшимися последователями религиозного учения Свидетелей Иеговы. Также принимал участие в религиозных собраниях МРО в формате видеоконференции посредством Интернет-связи, - сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.

Сотрудникам ведомства удалось установить личность сектанта и задержать его. В отношении жителя Березовского возбудили уголовное дело, а позже он предстал перед судом.

Суд признал фигуранта виновным и назначил два с половиной года условного срока с испытательным сроком два года. Однако только этим наказание не ограничилось: мужчина не имеет права менять место жительства или покидать город без особого разрешения.