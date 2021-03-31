Новые комплексы фиксации ПДД появятся в кузбасских городах Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2021 году в Кемерове и Новокузнецке установят новые автоматические комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил начальник регионального ГУ МВД России Игорь Иванов.

- Наша задача на 2021 год - дальнейшее внедрение в том числе и комплексов автоматической фотовидеофиксации. Запланировано ввести в эксплуатацию 10 стационарных рубежей в Кемерове, приобрести 30 стационарных комплексов для замены устаревших в Новокузнецке, а также 10 передвижных комплексов, - отметил Игорь Иванов.

Актуальность новых комплексов сложно переоценить: только в 2020 году в Кузбассе зарегистрировано 2640 дорожно-транспортных происшествий. При этом травмы разной степени тяжести получили 3490 человек. Среди них - 352 ребенка. Для 323 человек, из которых 11 - дети, эти ДТП оказались фатальными.

Кроме того, в 2020 году правоохранители остановили 10 028 нетрезвых водителей, пресекли 10 056 фактов превышения скорости и 4728 - выезда на полосу встречного движения.