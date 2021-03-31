Ограничения по коронавирусу продлены в Кузбассе Фото: Галина ШЕЛГАЧЕВА

Режим повышенной готовности по-прежнему актуален в Кузбассе. Он продлится еще как минимум месяц – об этом говорится в распоряжении, опубликованном в последний день марта на сайте Правительства Кузбасса.

31 марта на сайте правительства Кузбасса было опубликовано распоряжение, согласно которому в регионе продляется режим повышенной готовности, связанный с коронавирусом.

– Продлить по 30.04.2021 срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением Губернатора Кемеровской области – Кузбасса от 14.03.2020 № 21-рг «О введении режима «Повышенная готовность», – так говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства Кузбасса 31 марта 2021 года.

Так что как минимум до конца апреля жители региона должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Отметим также, что документ подписал исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Телегин.